Arturo Lorenzoni: "Attenzione ai rigurgiti di autoritarismo". E cita l'appello del rettore Marchesi

E' stato il vice sindaco Arturo Lorenzoni, in assenza del primo cittadino Sergio Giordani, a parlare a nome del comune di Padova, durante la celebrazione del 25 Aprile.

Le parole di Lorenzoni

Nel suo intervento Lorenzoni ha ricordato "il valore di questa giornata, quanto sia importante festeggiarlo in tempi in cui in diversi Paesi c'è un ritorno agli autoritarismi". Ha poi citato le guerre ancora in corso, dallo Yemen alla Siria. Interessante e per niente affatto scontato, in questo passaggio il riferimento esplicito alla Turchia, che pur non essendo in guerra partecipa attivamente al conflitto siriano.

Il ricordo dell'appello del rettore Concetto Marchesi

Ha poi ricordato l'appello di Concetto Marchesi, il magnifico rettore che nel 1943, si rivolse così agli studenti perché non rimanessero indifferenti a ciò che attorno a loro stava accadendo : "Non frugate nelle memorie o nei nascondigli del passato i soli responsabili di episodi delittuosi; dietro ai sicari c'è tutta una moltitudine che quei delitti ha voluto e ha coperto con il silenzio e la codarda rassegnazione; c'è tutta la classe dirigente italiana sospinta dalla inettitudine e dalla colpa verso la sua totale rovina. Studenti: mi allontano da voi con la speranza di ritornare a voi maestro e compagno, dopo la fraternità di una lotta assieme combattuta".