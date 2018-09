Lorenzoni: "Domenica sostenibile non significa chiudere la città. E' esattamente il contrario"

Domenica ecologica, Ztl, chiusura del centro alle auto. Sono questi i temi sul tavolo con il vice sindaco Lorenzoni, appena rientrato da un viaggio lampo in Cina.

Apertura

“Non si chiude la città, si apre in modo diverso. E’ questo il messaggio che dobbiamo dare. Quello della mobilità urbana non è affatto una fissazione mia o dell’amministrazione. Non ci sono dubbi che bisogna affrontare questa questione, ma stiamo parlando di un tema che coinvolge il mondo, mica Padova”.

Risciò

“Dobbiamo aprire la città in un modo diverso. Non chiudere. Contin ha colto questo passaggio, con la proposta dei risciò. Bisogna fare innovazione, bisogna trovare modalità intelligenti o anche creativi come quello, ad esempio”.

Pollicino e tram

“Ci sono già i mezzi che avvicinano i cittadini al centro. Il tram, il diretto piazze… questo dell’orario prolungato non è una idea di una persona, ma frutto di normative e lavoro di gruppo”.

Eventi

“Domenica la città sarà piena di eventi, com è in tutti i fine settimana. Parlare di città deserta quando anche ieri sera, venerdì 21, c’era gente ovunque, iniziative pubbliche e quant’altro”.