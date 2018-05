Lorenzoni e Giordani sulla Prandina: "Ma quale spaccatura, lavoriamo insieme e condividiamo le decisioni"

Il vice sindaco Arturo Lorenzoni ha ricevuto la stampa per spiegare che non c'è assolutamente nessuna frizione con il primo cittadino Sergio Giordani, in particolare sull'argomento Prandina: "Sono cento per cento d'accordo con Sergio Giordani. Così dovete scrivere, perché i fatti sono questi. Sulla Prandina abbiamo la stessa visione, ossia la possibilità di un referendum o di una consultazione per avere idee e suggerimenti. Bisogna trovare il miglior modo per restituire quest'area alla città. E' una cosa a cui teniamo tutti e su cui siamo d'accordo tutti".

"Abbiamo la possibilità - spiega ancora Lorenzoni - di fare un concorso di idee su un'area centrale, per gestire dei volumi importanti, ridargli vita, e ci focalizziamo su un parcheggio. Mi sembra davvero riduttivo. Cosa pensate che siamo solo noi a pensare che si possono fare più cose lì? Davvero credete che invece Giordani ci voglia fare una colata di cemento e limitarsi a fare un mega parcheggio?". A un tratto arriva proprio Giordani, il sindaco, che torna sulla vicenda e sui titoli dei giornali che neppure lui sembra avere gradito: "Abbiamo lavorato mesi per arrivare a questa soluzione. Quanti anni sono che si parlava di Via Anelli, della Prandina e della necessità di una nuova questura? Guardiamo ai lati positivi e non inventiamoci storie", dice tra il serio e lo scherzoso il primo cittadino, che si interrompe solo quando gli squilla il telefono: "Questo è il capo", sottintendendo che a chiamarlo è la moglie: "Ciao Lucia..."