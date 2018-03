Lorenzoni: "I due semafori provocavano effetto ritardo a catena non solo per gli utenti"

Arturo Lorenzoni lo incontriamo nel suo ufficio per chiedergli del cambio di viabilità fronte stazione. L’eliminazione dei semafori lungo il corso del tram e la chiusura in un senso, al traffico, di via Cairoli.

Sigillati

Siamo sigillati dentro, così ha detto Trevisan, per anni portavoce del malcontento degli abitanti di quell’area, quando sabato siamo andati a verificare la situazione. E’ eccessivo? “Sì, eccessivo. Mi dispiace ci sia stata questa temporanea difficoltà di quei cittadini a uscire da quell’area, ma in pochi giorni risolviamo anche questa cosa. E’ vero che devono fare molta strada per raggiungere la parte est della città, perché devono arrivare fino alla rotonda del cavalcavia Dalmazia. Stiamo invece prevedendo di consentire loro l’accesso di fronte alla stazione in modo che rapidamente possano andare nella parte est della città, senza dover fare il giro lungo che oggi sono costretti a fare”.

Effetto collaterale

“E’ un effetto collaterale della misura che abbiamo preso e andremo a superarlo rapidamente autorizzando tuti i residenti a passare attraverso il varco in stazione. Noi avevamo l’urgenza per necessità di sicurezza di chiudere i varchi verso il tram. I semafori introducono dei ritardi che non sono sopportabili dalla linea del tram. Dovevamo essere tempestivi nell’evitare le situazioni di pericolo. Dobbiamo mettere a punto anche le misure nelle zone non direttamente nell’area, ma al di fuori, affinché i cittadini non abbiano disagi”.

I due semafori

I due semafori avevano un effetto così decisivo? “Non possiamo ignorare gli effetti sulla circolazione del tram con le misure che erano stato adottate con l’introduzione dei due semafori. Una misura che ha degli effetti a catena devastanti. Provoca ritardi al tram stesso, e la gente si lamenta. E provoca lo stesso effetto ai conducenti che non hanno quindi neppure il tempo di fare cambio di vettura”.

Vivibilità

“CI impegniamo poi, per quanto riguarda la stazione, a rendere sempre più vivibile la zona, anche mettendo in atto iniziative di intrattenimento e altre di tipo commerciale”.