Lorenzoni con i tecnici del comune al ministero dei trasporti: "Su nuova linea del tram, fatti passi avanti"

Incontro tecnico al Ministero dei Trasporti una delegazione tecnica guidata dal vicesindaco Arturo Lorenzoni ha presentato la bozza di cronoprogramma dell’investimento, ricevendo luce verde sull’impostazione complessiva.

Lorenzoni soddisfatto

«È un passo avanti importante, perché con venti giorni di anticipo dalla scadenza della presentazione della documentazione – spiega il vicesindaco – abbiamo avuto conferma del lavoro svolto, riconosciuto come una base solida per quanto c’è da fare nei prossimi mesi. I fondi sono gestiti direttamente dal Ministero dei Trasporti, con una notevole flessibilità rispetto ad altri canali di finanziamento e con gli stanziamenti già stabiliti fino al 2025. L’iter individuato prevede però l’entrata in esercizio della nuova linea nel 2022 nell’interesse dei cittadini e per limitare al massimo i disagi dei cantieri. Questa conferma ci rassicura e ci motiva nel lavoro: voglio esprimere gratitudine verso i tecnici del Comune ed esterni che stanno facendo un ottimo lavoro».

I fondi

Le scelte della tecnologia e del percorso saranno fatte a breve quando la documentazione tecnica in corso di preparazione sarà completata e vi saranno gli elementi per prendere una decisione e per avviare un confronto con tutte le parti interessate in città. È stata pure confermata la disponibilità dei fondi sul decreto relativo al 2018, in riferimento al quale si presenterà la domanda per la realizzazione del SIR2 da Ponte di Brenta a Chiesanuova, nella logica, apprezzata, di realizzare un sistema di trasporto tranviario capace di dare una nuova prospettiva alla mobilità cittadina.