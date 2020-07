Lorenzoni: «Presto le liste dei gruppi che sostengono la mia candidatura alla Regione»

Qualche nome lo si conosce già, da Elena Ostanel all'ex assessore Marco Carrai al consigliere comunale di Monselice, Francesco Miazzi. Per quanto riguarda la lista di candidati nel Veneto che Vogliamo completa, invece, ci sarà da aspettare ancora qualche giorno. Lo scenario è lo stesso anche per gli altri gruppi, come il Pd ad esempio, che sostengono la candidatura di Arturo Lorenzoni alla guida della Regione. C'è attesa anche di conoscere chi sarà il successore come vice sindaco e chi prenderà le deleghe che erano di Lorenzoni. Il primo cittadino, Sergio Giordani, scioglierà presto le riserve sui nomi anche se voci molto insistenti danno Andrea Micalizzi come prossimo vice sindaco e il presidente di BusItalia, Andrea Ragona, assessore alla mobilità.

