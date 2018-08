Federcontribuenti, la replica di Lorenzoni: "Ci vuole competenza per parlare di certe cose, non c'è nessun rischio Bassanello"

Dal vice sindaco Lorenzoni per parlare di mobilità al netto della polemica innescata da Federcontribuenti sulla pericolosità del ponte del Bassanello aggravata dal passaggi del tram, a loro dire, a un mese esatto dalla introduzione del nuovo orario per la Ztl.

Il tram sul Bassanello

Cominciamo dall’allarme lanciato da Paccagnella, presidente di Federcontribuenti. Cosa ne pensa di questa iniziativa, la ritiente allarmistica o la condivide? “Noi abbiamo commissionato ai docenti del dipartimento di ingegneria civile dell’università di Padova uno studio di monitoraggio dei principali ponti della città, settanta sono già stati monitorati altri sono ancora sotto analisi. Se la professoressa Francesca Da Porto e il professor Modena non hanno rilevato simili rischi, se loro non ci dicono che ci sono elementi di pericolo, stiamo parlando di docenti stimati e riconosciuti in tutto il mondo, credo sia corretto dar credito a chi ha la competenza per parlare di certe cose. Poi sul riferimento in specifico al tram parlano gli studi portati avanti dall'università di Padova, che sono consultabili".

La ZTL

Un bilancio dopo un mese non ha senso, però che vi siete fatti dopo un mese che è state introdotta la ZTL? “Sarebbe un po’ prematuro e ingeneroso fare un bilancio, in un mese come quello di agosto. Le prime risposte sono positive, in termini di riduzione degli accessi negli orari serali che ha inevitabilmente portato alla riduzione dei parcheggi fuori dagli spazi consentiti. Maggior ordine vuol dire maggiore fruibilità nella città. Per fare un bilancio significativo bisogna aspettare il riavvio delle attività regolari nell’anno, quindi dovremo aspettare qualche mese. I segnali che ho ricevuto nei termini di gradevolezza della città sono positivi”. Qualcuno si sarà lamentato? “Non ho avuto rimostranze particolari, sicuramente residenti e alcuni esercenti hanno già manifestato apprezzamento, che ci sia qualcuno che non è contento può starci, difficile accontentare tutti”.