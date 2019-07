Lorenzoni: «Sir 2, in gara per l'assegnazione dei fondi per finanziare al 100% l'opera»

Il vice sindaco Arturo Lorenzoni è tornato a rispondere sull'artomento tram, sempre di grande attualità. Lo ha fatto in seguito all'incontro che c'è stato in prefettura, dove i delegati sindacati di Cgil, Cisl e Uil che hanno incontrato il Prefetto, Renato Franceschelli, stimolati dai giornalisti hanno parlato anche del tram. I sindacati si dicono favorevoli al mezzo ma criticano il fatto che le decisioni sul trasporto pubblico venga preso da un'azienda, Fs, che è distante e non ha rapporti con il territorio. Anche di questo si è parlato con vice sindaco: «Indubbiamente il fatto che la testa della società non sia qui presente sul territorio è di certo un limite».

«L'interlocuzione con l'azienda - spiega Lorenzoni - la stiamo portando su un piano nuovo anche in seguito ai problemi che si sono verificati. Ma il legame con l'azienda lo stiamo rafforzando. La fase in cui si entra ora, con l'assegnazione del servizio a valle della gara, cambia completamente le cose. Tutti i bisogni che emergono dal trasporto pubblico devono essere gestiti con tempestività e il massimo della qualità possibile». Poi si è parlato anche della nuova linea: «Per la linea Sir2, che va da est a ovest, quella che nelle intenzioni deve collegare Rubano - Ponte di Brenta - Vigonza, siamo in trattativa per ottenere il completo finanziamento dell'opera. Abbiamo tempo fino al 31 dicembre, si parla di 150, 200milioni di euro».