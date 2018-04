Lorenzoni: "Vi spiego tutto sul tram: meglio il percorso di via Sografi. Il Parco Iris lo triplichiamo"

Una conferenza stampa non annunciata, ma era comunque nell’aria. E’ arrivato finalmente il momento di approfondire cosa è emerso dagli studi sul tram. I fatti salienti della conferenza sono stati l’annuncio, ma quello in realtà già si sapeva, dell’invio delle ultime pratiche al ministero che portano di fatto alla fase più attesa. La scelta definitiva del percorso. Non è un mistero che il percorso di via Sografi è quello preferito e, spiega Lorenzoni, per una serie di validi motivi. Di fatto “in concorso”, sono rimasti quel tracciato e quello di via Facciolati.

Via Sografi

Lorenzoni spiega le controindicazioni per quanto riguarda quel percorso, come le due rotonde ad esempio, o il numero di incroci presenti. “Anche questa soluzione non va scartata a priori, ha degli aspetti interessanti e favorevoli, ma quella di via Sografi è l’opzione migliore. Bisogna ancora capire dei singoli dettagli, come la questione legata al bocciodromo di San Paolo, costruito in area demaniale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'infrastruttura

“L’infrastruttura la prepariamo per una portata a quattro casse. Ci sono state poi evoluzioni per quanto riguarda la carica, la batteria. Questo vuol dire che potremo eliminare tutta la catenaria nelle parti più delicate, come la zona di Santa Sofia, tanto per fare l’esempio”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il parco Iris triplicato

“Il parco Iris - spiega ancora il vice sindaco - sarà implementato, triplicata la sua area. Passerà in aderenza il tram, non dentro il parco. Stiamo parlando di un mezzo moderno che porterà la gente a poter usufruire di uno spazio di cui la Padova ha bisogno. Io sono certo che questa è una sfida che la città vorrà correre”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...