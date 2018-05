Lorenzoni: "Con tapis roulant o mezzi a guida autonoma si collegherà il tram a luoghi d'interesse della città"

Il vice sindaco Lorenzoni ha mostrato oggi alla stampa il particolare del progetto che riguarda il nuovo ponte su cui viaggerà il tram per superare da Voltabarozzo lo Scaricatore. Ma è stata anche l'occasione per ribadire che "l'infrastruttura non sarà solo la linea tramviaria, ma saranno previsti anche altre migliorie".

Tapis roulant o mezzi a guida autonoma

"Ci saranno ad esempio - spiega Lorenzoni senza entrare troppo nel dettaglio - dei collegamenti tra zone di interesse collettivo, come ospedali o luoghi d'arte e clultura, che porteranno direttamente alle fermate del tram. Bisogna capire con quale tecnologia farlo, ma le idee ci sono. Il veicolo a guida autonoma, simile a quello proposto in Arcella, potrebbee essere una opzione, ma anche il tapis roulant. Un esempio di zona di interesse è l'ospedale Sant'Antonio, (come mostrato nell'immagine qui sotto) ma ce ne sono molte altre".

Il nuovo ponte

Per quanto riguarda il ponte di Voltabarozzo, oltre al transito del tram che è scontato, l'elemento in più è la pista ciclabile, che è di fatto raddoppiata: "Il nuovo ponte del tram - spiega Lorenzoni - migliorerà anche la pista ciclabile, oggi alquanto esigua e insufficiente. E' previsto che il nuovo percorso consentirà di andare in entrambe le direzioni". Di progetto ancora in fase preliminare si tratta quindi potrebbe subire della variazioni, ma non nella sua sostanza. "Quello che vi sto mostrando prevede che i due sensi di marcia siano sullo stesso lato del ponte. Ma se ad esempio, una volta arrivati al progetto definitivo, si decide di mettere un senso da un lato e uno dall'altro, non cambia la sostanza delle cose". Insomma, la pista ciclabile si sdoppia.