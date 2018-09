Luciani e Mosco: "Ztl, facciamo ricorso al Tar. Mobilità, rilanciare il car sharing"

In piazza Garibaldi, la consigliera Mosco e il collega Luciani. Lega e Forza Italia in città stanno portando avanti una intensa battaglia contro il prolungamento dell’orario di chiusura della Ztl. Su questo Alain Luciani ha annunciato una iniziativa da far costruire con i cittadini per avviare un procedimento al Tar. “Dei legali con i quali mi sono consultato mi hanno assicurato che ci sono i margini per azzerare questa decisione. Ma non voglio che sia una iniziativa di uno o più partiti ma che sia fatta con residenti e commercianti”.

La consigliera Mosco, dal canto suo, ha non solo ribadito la contrarietà alla Ztl, al limite dei 30 Km/h nelle aree residenziali e ha richiamato l’attenzione al rilancio del servizio di car sharing: “L’amministrazione vuole educarci a usare solo la bici e a vietare l’uso dell’auto privata usa un metodo di ragionamento assolutamente ideologico".

"Bisogna rendere - ha sottolineato la consigliera - più competitivo il trasporto pubblico che oggi non funziona per ritardi, guasti, sicurezza e per mancata copertura nelle aree periferiche, mettere nelle condizioni i cittadini di usare il car sharing che oggi arranca, aumentando le postazione nei quartieri e le colonnine di ricarica, creare le opportunità per utilizzare le auto elettriche e i bus elettrici, creare parcheggi e servizio navetta da e per parcheggi scambiatori”.