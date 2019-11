Luminarie natalizie, tutto pronto per Montegrotto Terme

Luminarie a palo in bianco caldo rivestiranno per il Natale tutto il centro di Montegrotto Terme e Mezzavia mentre in piazza Roma, sulla facciata del Comune, si rinnoverà la magia del videomapping che già l’anno scorso ha incantato cittadini e turisti. «Ma il tema - avverte l’assessore alle Manifestazioni turistiche Laura Zanotto - sarà tutto nuovo».

Gara

La gara di appalto per l’allestimento delle luminarie natalizie si è chiusa venerdì scorso. La base d’asta era di 60 mila euro, e la ditta che se l’è aggiudicata ha vinto con un ribasso a 43 mila euro. «Il progetto dell’allestimento - precisa l’assessore Zanotto - è stato curato dall’ufficio tecnico del Comune, tenendo conto delle esigenze espresse dai portatori di interesse del territorio e delle limitazioni tecniche imposte dagli impianti presenti. Di certo, tutto è perfettibile ma speriamo che il lavoro dei nostri uffici venga incontro alle esigenze dei commercianti e degli albergatori e che sia in grado di rendere più liete le vacanze natalizie dei sampietrini e dei tanti turisti».

Piazza Roma

Il cuore sarà piazza Roma, dove oltre al consueto grande albero di Natale, ogni giorno con l’arrivo del buio andrà in scena un grande spettacolo di videomapping, della durata di cinque minuti, che si ripeterà ogni mezz’ora. «Verranno addobbati - prosegue Laura Zanotto - tutto viale Stazione, tutto corso Terme, piazza Carmignoto, piazza Primo maggio, via Aureliana, via Mezzavia, via Catajo e via Neroniane. Punteremo soprattutto su luminarie a palo, cilindri di varie lunghezze da uno a tre metri, bianco caldo. Le rotonde verranno inoltre abbellite con la costruzione di decorazioni a forma di albero». L’installazione è prevista per l’inizio di dicembre e rimarrà per tutto il periodo natalizio.