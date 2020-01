M5S attacca il sindaco di Ospedaletto Euganeo: «Una piazza per Craxi? Revisionismo del peggior tipo»

Tamara Lazzarin, Portavoce e Consigliere Comunale M5S Conselve e Francesco Roin, Portavoce e Consigliere Comunale M5S di Este, in una nota, criticano con decisione la scelta del sindaco di Ospedaletto Euganeo, Giacomo Scapin, di intitolare una via all'ex Presidente del Consiglio e Segretario del Partito Socialista, figura di primissimo piano della Prima Repubblica, morto ad Hammamet, in Tunisia, dove aveva trovato rifugio, latitante. Craxi come tanti leader politici del tempo, tutti di primissimo piano, finì nell'inchiesta di Mani Pulite.

Revisionismo

«Se una volta si diceva che ci voleva tempo perché emergesse la verità e fosse chiara a chiunque, innocenti e colpevoli inclusi, adesso invece tale concetto lo si sta usando per nascondere, la verità. Il proposito del sindaco di Ospedaletto Euganeo, Scapin, di intitolare una piazzetta a Bettino Craxi, di fatto estromettendo il precedente intestatario, il poeta Parini, è purtroppo frutto del “sistema” malato ed autoreferenziale radicato su tutto il territorio nazionale. Esempi come Craxi, soggetti quindi che per quanto di ingiusto e disonesto hanno fatto al popolo italiano, vengono celebrati viceversa come vittime anziché come carnefici. Con tutte le figure o gli esempi nazionali ed internazionali più meritorie di Vie o Piazze, che in silenzio o senza riflettori hanno condotto azioni e storie meritevoli a beneficio della intera umanità, la bassezza e la volgarità di una classe politica discutibile ci consegna e propone invece sempre gli esempi peggiori e l'affermazione del paradosso per cui il buono è cattivo e il cattivo è “miracolosamente” diventato buono«