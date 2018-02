Il M5S si muove: a Padova Maurizio Motta lancia la sfida al candidato Verlato

Il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera nel seggio uninominale di Padova, Maurizio Motta, chiede ufficialmente un confronto con Fabio Verlato, candidato del Partito Democratico, per parlare di programmi e progetti.

I TEMI DI MOTTA

Motta mette sul piatto i temi dello sviluppo delle imprese per ridare ricchezza e speranze al Paese, oltre alla riorganizzazione degli Enti e delle istituzioni che si occupano di internazionalizzazione: “Questo è un passaggio fondamentale – ricorda - per ridare fiato all’Italia”. Motta, ai vertici di Cedam per 26 anni, è stato vice presidente e poi presidente della sezione grafici ed editoriali di Confindustria Padova per un periodo di 18 anni. Per altri 8 è stato nel consiglio di Unindustria Padova e ha ricoperto anche il ruolo di ctu per il Tribunale padovano. Ha una lunga esperienza nel settore dell’internazionalizzazione: da oltre 10 anni porta avanti un’intensa attività di contatto con la federazione Russa, rivestendo sovente il ruolo di accompagnatore di rappresentanti delle istituzioni italiane nel corso di visite ufficiali.