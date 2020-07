M5S Raduzzi: «Realizzare smart class per la scuola del secondo ciclo si può con lo stato al tuo fianco»

In questi giorni è stata pubblicata dal MIUR la graduatoria degli istituti destinatari dei finanziamenti dell’Avviso per la realizzazione di smart class nel secondo ciclo.

Scuole

«Sono 2.198 le scuole finanziate - spiega il parlamentare pentastellato Raduzzi della commissione bilancio e finanze alla Camera - per un totale di 21.964.751,74 euro di fondi Pon assegnati che daranno l’opportunità agli istituti di acquistare, anche in vista della ripresa scolastica di settembre, strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware, software, licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole che possano favorire nuove metodologie di apprendimento”.

Veneto

«In Veneto - conclude Raduzzi - sono 139 le candidature presentate per un totale di 1.388.776,74 milioni di euro e nella provincia di Padova, 28 sono gli istituti che hanno ottenuto i finanziamenti per un totale di 279.466,76 euro. Questo Governo sta lavorando investendo per l’innovazione e la digitalizzazione delle scuole, perché il diritto allo studio sia garantito e la spesa delle famiglie alleggerita».