Mafia in Veneto: la Regione annuncia che si presenterà al processo come parte civile

Forse non metterà fine alle polemiche ma la Regione ha annunciato, nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio, che si presenterà come parte civile al processo contro i Casalesi. Lo ha annunciato con un comunicato: «La Regione del Veneto, a garanzia e tutela della legalità nel proprio territorio e nell’impegno al contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, ha incaricato l’avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova per la Costituzione di Parte Civile dell’Ente nel maxi processo contro il clan dei Casalesi di Eraclea. L’avv. Pinelli parteciperà – in rappresentanza e difesa della Regione – all’udienza fissata per giovedì 16 gennaio prossimo avanti al Giudice per le Udienze Preliminari di Vicenza, formalizzando per la fase dibattimentale la costituzione di parte civile nel giudizio penale».