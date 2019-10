Magazzini Gottardo, due ore di sciopero dei lavoratori

Martedì 1 ottobre, in contemporanea in zona idustriale di Padova e a Broni, in provincia di Pavia, Adl e SiCobas a fianco dei lavoratori che hanno per due ore incrociato le braccia di fronte ai cancelli dei magazzini. A Padova il presidio si è svolto in Corso Spagna, in zona industriale.

Vertenze

«Lo sciopero - spiega un delegato Adl - è a difesa di otto di lavoratori a cui il contratto non è stato confermato. Si fa di tutto per non stabilizzare i lavoratori, si cambia il magazzino dove stoccare la merce anche solo per stancare e dividere i lavoratori. E si fa di tutto per evitare un confronto serio tra le parti. FlexiLog che è la ditta che ha l'appalto in provincia di Piacenza e qui ai magazzini Gottardo si fa del contratto a tempo determinato uno strumento a cui non si vuole rinunciare perché è un'ottima arma di ricatto per ii lavoratori». In piedi ci sono anche altre vertenze, come quella dei buoni pasto e l'apertura di un confronto per i "passaggi di livello".