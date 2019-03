Cappellini, Libero Arbitrio: «La giunta ha bocciato la mozione sulla mafia nigeriana, le manifestazioni si facciano al sabato»

Riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni di Elena Cappellini, consigliera comunale di Libero Arbitrio, a margine della manifestazione di Libera contro tutte le mafie che ha visto scendere in piazza giovedì mattina cinquantamila persone.

Traffico paralizzato e mafia nigeriana

«Guardate l’autista del veicolo addetto al trasporto organi che strada è costretto a fare (e mostra una foto di un'ambulanza bloccata nel traffico). In primis, a conoscenza di una manifestazione nazionale, l’Amministrazione doveva essere preparata e organizzare la città per evitare gli eventuali disagi che invece si sono puntualmente verificati per tutta la mattinata. Avrei poi voluto informare i manifestanti che si trovavano proprio nella città in cui la Giunta e la sua maggioranza hanno bocciato la mozione che metteva in evidenza il fenomeno della mafia nigeriana. In ultimo, questo tipo di manifestazioni si fanno durante il weekend, non nei giorni lavorativi e di scuola paralizzando il centro e provocando seri disagi a chi si deve spostare».