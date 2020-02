Contro i "cavalieri" Giordani e Lorenzoni: il manifesto del Cpo Gramigna tappezza Padova

Sono sparsi qua e là per Padova, con elevata concentrazione in via del Santo (zona Scienze Politiche). E stanno già facendo discutere: stiamo parlando dei manifesti creati dal Centro Popolare Occupato Gramigna in occasione della cerimonia inaugurale di Padova capitale europea del volontariato.

Il manifesto

I protagonisti in versione "fumetto" sono Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, in versione "re", al cui cospetto vi sono Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni con tanto di armatura. Mattarella, in piedi dinanzi a un trono tricolore, punta la spada verso di loro ed esclama «Ora vi dichiaro cavalieri degli sgomberi e dei supermercati» venendo subito corretto da un "draghetto" sulla sua spalla sinistra che gli suggerisce «Sire, doveva dire del volontariato...». I riferimenti sono allo sgombero all'ex Macello e all'apertura di nuovi supermercati a Padova, in primis quello in Prato della Valle.