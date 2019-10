Manovra fiscale, Bitonci: «Tassa su auto aziendali ennesima stangata giallo-rossa»

«Finché saranno in maggioranza non smetteranno di tassare gli italiani e mettere in crisi l’economia del Paese. Quella sulle auto aziendali rappresenta l’ennesima follia messa in atto dalla cricca Conte, Renzi e Di Maio a scapito degli italiani. Una misura che triplica le tasse sulle auto aziendali, una stangata di 513 milioni di euro per due milioni di lavoratori dipendenti e per tutto il settore delle auto. La Lega si opporrà anche a questa inutile tassa». Così il deputato della Lega Massimo Bitonci, già sottosegretario al Mef nel primo governo Conte.