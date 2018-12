Manovra, la Lazzarini soddisfatta: «Anche per Pozzonovo risorse sbloccate»

«Grazie alla Manovra e a questo Governo arriva finalmente una boccata d'ossigeno per gli Enti locali. Tra i Comuni (al di sotto dei 20mila abitanti) destinatari dei 400 milioni di euro stanziati, anche Pozzonovo beneficerà infatti dello sblocco degli avanzi di amministrazione. Parliamo di 221mila euro, che utilizzeremo immediatamente aprendo cantieri e favorendo progetti, e a seguire di altri 50mila euro previsti già entro il 2019: soldi dei cittadini bloccati per anni dall'incapacità e dalla miopia dei governi precedenti guidati proprio da quella sinistra che ieri ignorava le istanze preoccupate degli amministratori locali e che oggi sa solo provocare tafferugli imbarazzanti in Parlamento». Così la deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo (Pd), Arianna Lazzarini.

«Dalle parole ai fatti»

«Dalle parole ai fatti - sottolinea Lazzarini -: dopo essere stati per tanti, troppi anni abbandonati al loro destino, il Governo ha inserito numerosi segnali concreti di attenzione per i Comuni, specie per quelli più piccoli, e per le province. Il popolo sovrano ha deciso che le province rimanessero e il Governo dà loro i fondi: 250 milioni di euro significa rimettere a posto strade provinciali ed edifici scolastici. Misure che permetteranno di procedere velocemente con più investimenti e manutenzioni straordinarie, di sbloccare cantieri e realizzare dunque opere e servizi attesi da tempo. Tutto questo permetterà alle nostre imprese e ai nostri operai di tornare a lavorare e creare ricchezza, rimettendo in moto la ripresa economica. Così si dialoga con gli enti territoriali, non mettendo le dita negli occhi degli avversari politici. Grazie a Matteo Salvini, che ha voluto in Parlamento anche rappresentanti territoriali eletti dal popolo, si dà finalmente voce agli amministratori locali. Continuerò e continueremo, quindi, a lavorare giorno per giorno per portare a casa risultati concreti per le comunità e quindi per tutti i cittadini».