Marcato (Lega): «Voto e poi l'autonomia»

«Sono felice che sia finita questa esperienza di Governo, non me ne voglia Salvini. Per me va bene così, ci siamo tolti un compagno di governo che non vuole l’autonomia». Poi l'attacco diretto agli ex alleati di governo, il Movimento 5 Stelle: «I veneti hanno capito che noi dobbiamo essere leoni, di san Marco e non della Savana, e lottare per ottenere finalmente l’autonomia. Per questo ci vedremo alle prossime elezioni regionali. Io l'avevo detto ai 5 Stelle: il Veneto sarà la vostra Stalingrado. E così sarà»