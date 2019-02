Marcello Bano, neo vice presidente della provincia: «Mi aspetto la delega alla mobilità, voglio occuparmi di temi concreti»

E’ Marcello Bano della Lega, il nuovo vice presidente della provincia. Lo abbiamo incontrato per conoscere qual'è lo stato d'animo e per sapere quelli che sono gli obiettivi che si pone in questa nuova veste.

Come sono i rapporti con il Presidente Fabio Bui? Gli ha già fatto delle richieste specifiche sul ruolo da tenere? «Ho chiesto al presidente Bui la delega alla mobilità. Non ho paura dell’impegno e neppure di metterci la faccia, tutt’altro. Sono 1146 i km di strada provinciali, che hanno bisogno di manutenzione e cura. Credo che col presidente Bui, che è al corrente di questo, non ci saranno problemi. Nè su questo che su altro». A un certo punto si è temuto per l'invalidazione del voto: «Sul voto non c’è nessun giallo, c’è stato un errore ma niente che possa portare a problemi veri rispetto alla mia nomina».