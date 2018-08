Micalizzi: "Da ottobre sistemazione manto stradale e messa in sicurezza dei marciapiedi". Stanziati 11 milioni

Un lunghissimo elenco elenco di vie, una serie di interventi che vanno dalla sistemazione del manto stradale alla messa in sicurezza dei marciapiedi, l'eliminazione di barriere architettoniche fino ai lavori di recupero del materiale lapideo.

11 milioni

Stanziati stanziati 11 milioni in totale. I lavori inizieranno tra fine settembre e ottobre. Ci sono anche 13 lotti che andrannop in gara a dicembre 2017. Nel dettaglio saranno impiegati cinque milioni per l'asfaltatura, per i marciapiedi 2.3 milioni, uno circa per le pavimentazioni in pietra in centro, un milione e settecentomila per la prosecuzione delle barriere metalliche in tangenziale. Fra quest'anno e l'anno prossimo saranno anche impiegati un milione e mezzo di euro per la segnaletica, quattrocentomila per le ciclabili e fino ad arrivare ad altri interventi. L'asfaltature sarà effettuata tra ottobre e novembre, si riprenderà poi a marzo 2019.

Il commento di Micalizzi

"L’elenco delle strade - ha spiegato l'assessore - e dei marciapiedi da riassaltare è stato costruito ascoltando i cittadini, raccogliendo le loro segnalazioni, tantissime, che ho vagliato una ad una e seguito con attenzione attraverso i sopralluoghi insieme ai tecnici del Servizio Manutenzioni del Comune. È stato un lavoro enorme di cui sono molto soddisfatto e ora sono tanti i piccoli cantieri pronti a partire per sistemare le nostre strade soprattutto nei quartieri e nelle periferie che vanno trattate sempre con attenzione: la cura nei luoghi di tutti i giorni. Stiamo mettendo molte risorse perché dobbiamo recuperare molto. Investiamo sulle manutenzioni perché vogliamo investire in una città più ordinata e più sicura, perché vogliamo rendere agibili e più sicuri i nostri marciapiedi soprattutto per i disabili, gli anziani e i bambini in carrozzina".

Strade

Ecco l'elenco delle vie dove sarà rifatto il manto stradale: Via Marzolo, Via Venezia – Portello, Riviera Mussato, via Lucatello, via San Fermo, via Borromeo, vicolo de Dotto, via da Tempo, via Goldoni, Corso Milano, via Verdi, via Emanuele Filiberto di Savoia via san Fermo, via Cavalletto ( grande viabilità) via Ognissanti ( grande viabilità), via d’Alemagna, via J. Da Montagnana, via Guardi, via Vecellio, via Faccio, via Monteverdi, via Martini, via Pordenone, parcheggio Tram Pontevigodarzere rotatoria Reni - Pontevigodarzere, via de’ Cristoforis, via col. Galliano, via Bonardi, via Vigonovese –Baviera via Gambetta, via Bonaventura da Peraga, via Carli, via Lamarmora, via dell’Elettronica, via Vallisnieri, via Venier, via Contarini, via Giacomini, via del Cristo via Guidi, via Gonzati, via Fratelli Bandiera, via Roncon, via dei Salici (previa verifica), via Colombo, via Calfurnio, via del Cristo (tratti). via Piave via Monte Grappa (anticiperemo), via Monte Sabotino,via Monte Vodice,via Cremona, via Eritrea, via Cosenza, via Romana Aponense, via Palermo ( tratti), via Torino, via Monterosso, via Pasinato, via Lister, via Monte Rua, via Ist. Tecnico d’Agraria via Treponti (tratto), via dei Colli ( tratto), via Chiesanuova ( tratti – grande viabilità) via Pelosa (tratto), via Amundsen, via Coronelli e la pista ciclabile S. Cuore – Altichiero.