Insediato il nuovo segretario generale della Provincia di Padova: è Mariano Nieddu

Il nuovo Segretario Generale della Provincia di Padova Mariano Nieddu, si è insediato lunedì 18 febbraio. Iscritto nella fascia A dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, proviene dal comune di Vittorio Veneto ed ha alle spalle una lunga e approfondita esperienza amministrativa avendo ricoperto negli ultimi vent’anni l’incarico di Segretario generale nei Comuni di Padova, Este, Ponte San Nicolò e Vigodarzere.

Mariano Nieddu

Classe 1954, Mariano Nieddu è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna e nella stessa università ha conseguito la specializzazione in Diritto Amministrativo e in Scienza dell’Amministrazione. E’ iscritto nel Registro dei Revisori Legali ed è stato cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto degli Enti Locali presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste. Inoltre è stato vicepresidente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali della sezione del Veneto. Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui augura a Mariano Nieddu buon lavoro, con l’auspicio che anche con il suo impegno l’Ente possa espletare al meglio il ruolo istituzionale in una fase così impegnativa a livello legislativo e finanziario.

Le parole di Bui

«Se la Provincia ha superato il momento critico della riforma - ha detto Bui – ora è il momento di guardare avanti, facendo tesoro dell’esperienza maturata. Abbiamo raggiunto infatti una convergenza grande e trasversale sull’idea di una Provincia di tutti. Siamo la Provincia dei Sindaci e la Provincia del fare per raggiungere obiettivi comuni. Noi oggi abbiamo davanti una straordinaria sfida che è anche una opportunità: quella di dimostrare, con il nostro quotidiano impegno, che amministrare una comunità è il servizio più alto che possiamo offrire ai cittadini».