Fratelli d'Italia, nominato il nuovo portavoce per Padova: è Massimiliano Barison

Fratelli d'Italia ha un nuovo portavoce per Padova e provincia: è il consigliere regionale Massimiliano Barison, che avrà il compito di coordinare e rappresentare il partito a livello provinciale.

"Ulteriore crescita nel territorio"

La decisione è stata presa di concerto con l'onorevole Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d’Italia, ed è stata ufficializzata dal coordinatore regionale e capogruppo in consiglio regionale, Sergio Berlato, in occasione della periodica riunione di coordinamento regionale tenutasi a Thiene il 16 aprile. Massimiliano Barison - che succede nel ruolo a Elvio Turlon - ha così commentato la nuova nomina: "Il partito a livello territoriale si sta organizzando, forte anche dell’ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche che nel Veneto hanno portato ad ottenere un risultato sopra la media nazionale in termini percentuali ottenendo 3 deputati e 2 senatori. Questo è il risultato del lavoro di tutto il gruppo regionale, ogni provincia ha fatto la propria parte e anche Padova non è stata da meno. Ora l’obiettivo principale è quello di lavorare nel territorio per rafforzare la nostra presenza e incidere positivamente nella prossima tornata elettorale che nel padovano vedrà undici amministrazioni al voto. Per noi sarà importante essere impegnati su questo fronte. Ringrazio Giorgia Meloni e Sergio Berlato per la fiducia accordatami che ricambierò mettendomi a disposizione del territorio padovano giorno dopo giorno con impegno, determinazione e responsabilità per la crescita e l’interesse del nostro partito".