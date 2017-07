Giordani nomina il suo portavoce: Bettin da giovedì lavora a supporto del sindaco

Giovedì il sindaco Sergio Giordani ha nominato come suo portavoce Massimo Bettin le cui funzioni si estenderanno anche al supporto dell'attività istituzionale del sindaco e alle relazioni esterne, oltre che al supporto nei rapporti con i membri della giunta e i gruppi consiliari.

IL SINDACO. “Con Massimo Bettin si è instaurato in questi ultimi mesi un rapporto di estrema lealtà e fiducia reciproca - dichiara Sergio Giordani - Ho avuto modo di apprezzare la dedizione con cui è in grado di impegnarsi nei progetti che hanno accomunato il nostro percorso e l'intelligenza con la quale pur, ricoprendo incarichi politici di primo piano e di grande visibilità, ha spesso saputo mettere prima l'interesse generale che quello di parte. Nel nuovo progetto che ho e abbiamo messo in campo per la nostra città, insieme a tutti quelli che ci hanno sostenuto, è proprio questo la principale dote richiesta a tutti: saper essere squadra prima che solisti. E' una persona che sa mediare e trovare punti di incontro in grado di consentire passi avanti a tutti, senza scontri anche nelle situazioni difficili che possono capitare. Mi supporterà anche nelle mie relazioni istituzionali e politiche e sono particolarmente soddisfatto che questa collaborazione tra noi continui anche nella mia veste di Sindaco, certo che saremo tutti al servizio di Padova”

BETTIN. “E' per me un grande onore collaborare col Sindaco della mia città, che ringrazio molto per la fiducia che mi ha accordato - dichiara Massimo Bettin - Questo in particolare perché Sergio Giordani è davvero un padovano onesto, saggio e concreto che ha molto da insegnare anche da un punto di vista umano. Sarà davvero il Sindaco di tutti e quindi chi collabora con lui ha la responsabilità sostanziale e non solo formale di impegnarsi per tutta la città senza distinzioni, ed è questo, con umiltà che proverò a fare. Il laboratorio politico avviato a Padova è molto stimolante e ha a che fare con i capisaldi del dialogo, dell'ascolto e della partecipazione. Concetti da praticare ogni giorno con determinazione. Vengo da due anni in cui le mie battaglie politiche, che rivendico, mi hanno spesso costretto a una ribalta mediatica non necessariamente desiderata e non proprio nelle mie corde, sono felice di poter ora rinnovare il mio impegno con uguale passione, ma, perché no, con più sobrietà.