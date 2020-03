Proposta di Bitonci al sindaco Giordani: «Stop Tosap e tassa soggiorno fino a 30 giugno»

Proposta del deputato della Lega Massimo Bitonci, già sottosegretario all'Economia e Finanze ed ex sindaco di Padova, all'attuale primo cittadino della città del Santo, Sergio Giordani: «Propongo al sindaco di Padova la sospensione fino al 30 giugno della tassa di occupazione del suolo pubblico e della tassa di soggiorno. L'amministrazione patavina dia un segnale concreto alla città e ai settori locali turistico-alberghiero e del piccolo commercio fortemente penalizzati dall'emergenza Coronavirus. Attività ricettive azzerate. Prenotazioni per i prossimi mesi cancellate. Alberghi chiusi. Bar e ristoranti semideserti. Si valuti anche il congelamento temporaneo della Tari: se non c'è produzione di reddito è giusto sospendere la tassazione sui rifiuti. La tensione è alle stelle in particolar modo nei territori veneti. Il tessuto produttivo delle nostre province contribuisce fortemente al Pil nazionale: se le previsioni per il primo trimestre erano già in calo prima che scoppiasse l'emergenza, figuriamoci come saranno tra breve. Di fronte a una situazione straordinaria come questa occorrono provvedimenti altrettanto straordinario a livello locale».