Massimo Bitonci, il ritorno in consiglio: «Non ho mai smesso di pensare alla città»

E’ dal luglio 2019 che non si faceva vedere in consiglio comunale, l’onorevole Massimo Bitonci. Gli impegni, come sottosegretario al Mef, non lo ha certo facilitato, ma ora che la Lega non è più al governo ci saranno più occasioni di rivederlo attivo in città. «Non solo in consiglio, ho in previsione attività anche nei quartieri - ha sottolineato - incontri e iniziative». Poi ci tiene a precisare: «Certo, l'impegno da sottosegretario mi impediva di essere a Padova fisicamente ma non ho mai smesso di occuparmi della città».