Massimo Bitonci: "Su Prandina ospedale solo protocolli che non hanno alcun valore giuridico"

Massimo Bitonci e Sergio Giordani si sono intrattenuti diversi minuti a parlare al termine delle celebrazioni del 2 giugno. Così è stato logico chiedere cosa si siano detti. L'onorevole leghista ha risposto a diverse domande su temi strettamente padovani che inevitabilmente però si intrecciano con le vicende romane. Sul tram, di cui parleremo a parte, e sulla permuta ex Prandina - Via Anelli. Argomenti che da sempre sono al centro dell'interesse della politica padovana, ha spiegato perché l'opposizione si è opposta: "E' come per l'ospedale, bisogna tenere conto che le buone intenzioni non sempre coincidono con ciò che poi viene realizzato. Le intenzioni, ripeto, non hanno valore giuridico, è come un impegno sottoscritto dopo una serata tra amici. Quando vedremo qualcosa di concreto magari cambieremo posizione, ma il protocollo non possiamo votarlo".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...