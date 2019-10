Parco Regionale dei Colli Euganei, il nuovo presidente è Massimo Campagnolo

Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi presidenti e consigli direttivi dei Parchi regionali del Veneto Colli Euganei, Delta del Po, Fiume Sile e Lessinia. Per il Parco Regionale dei Colli Euganei è stato scelto quale nuovo presidente Massimo Campagnolo, sindaco di Cervarese Santa Croce.

I nuovi presidenti

Alla guida degli altri Enti, il Governatore ha chiamato Moreno Gasparini (Delta del Po), Arturo Pizzolon (Fiume Sile) e Raffaello Campostrini (Lessinia). Dichiara Luca Zaia: «La squadra che governerà il futuro di queste perle naturalistiche e turistiche del Veneto è di qualità ed è stata scelta al termine di un accurato confronto con i territori. Non a caso parlo di squadra, perché mi aspetto lavoro di squadra tra i presidenti e i rispettivi consigli direttivi e tra tutti i Parchi, che hanno singole peculiarità sacrosante, ma costituiscono anche un unicum nel panorama delle cose belle e utili che contraddistinguono il Veneto e che possiamo spendere con orgoglio in tutto il mondo, sia sul piano della valenza naturalistica, sia su quello del turismo ecocompatibile, slow, che tanto successo sta riscuotendo ovunque. A tutti auguro buon lavoro». Aggiunge l’assessore ai parchi, Cristiano Corazzari: «Si è chiuso nel migliore dei modi un percorso complesso, legato alle previsioni della nuova legge di settore. Ci è voluto un po’ più di tempo, ma è stato tempo speso bene, per coinvolgere i territori e ascoltare le comunità. Con la piena operatività della nuova governance si avvia un percorso che renderà questi Parchi sempre più un’opportunità per le popolazioni locali, non solo di conservazione di ambienti unici, ma anche di sviluppo. I nuovi presidenti sappiano fin d’ora che troveranno nell’assessorato regionale un interlocutore attento e sempre positivamente collaborativo».

I consigli direttivi

I consigli direttivi sono così composti: