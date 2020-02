Matteo Salvini al Geox: «In Veneto non ci serve fare la campagna elettorale, parlano i fatti»

Sono accorsi in più di tremila e cinquecento sostenitori per fare sentire il sostegno al leader del partito, Matteo Salvini. Con lui tutta la leadership del partito, in primis Luca Zaia. Non è stato quello che ci si aspetta in questi casi, con gli interventi di filato uno dietro l'altro, ma invece si è scelta una formula tipo talk show in cui si è molto parlato delle Olimpiadi di Milano e Cortina e di turismo. Insomma, non è l’apertura della campagna elettorale per le Regionali: «Non ce n’è bisogno di dare vita a nessuna campagna elettorale, qui parlano i fatti». Insomma, il fatto di non sapere neppure chi sarà lo sfidante di Zaia di certo non stimola il dibattito. Poi ha parlato dei possibili processi: «Non ho paura di andare a processo. Sono l’unico che ci va a testa alta, ma ci va».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]