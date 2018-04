Calcio, niente maxischermo in città per Fermana-Padova? L'opposizione insorge

Niente maxischermo. E la polemica divampa: domenica 22 aprile il Calcio Padova si gioca la promozione in serie B in trasferta contro la Fermana, eppure l'amministrazione comunale non avrebbe ancora pensato all'eventualità di installare uno schermo gigante in città per consentire ai tifosi biancoscudati che non affronteranno la lunga trasferta di aggregarsi e assistere tutti insieme alla partita. Tra le cause anche la concomitanza con la Padova Marathon, ma le forze politiche dell'opposizione non ci stanno.

L'accusa di Elena Cappellini

Ad alzare la voce è Elena Cappellini, consigliera comunale di Libero Arbitrio, la quale tuona su Facebook: "Vi ricordate l'anno scorso durante la campagna elettorale quando abbiamo avuto l'iniziativa di mettere un maxi schermo in piazza Cavour? Quanti di voi e dei miei amici mi avevano scritto e chiesto di fare altrettanto per il #CalcioPadova al fine di ritrovare l'entusiasmo padovano e supportare soprattutto la squadra che rappresenta la nostra Città... Ebbene mi dispiace constatare che questa Amministrazione non abbia la volontà di esaudire i desideri dei cittadini e di fare reale aggregazione di giovani e adulti! Sarebbe stata la giusta e opportuna occasione visto che si gioca fuori casa e oltre a correre per Padova, domenica prossima si corre per tornare in serie B".

Alain Luciani non ci sta

E anche Alain Luciani, consigliere della Lega, affida le proprie lamentele ai social network: "Leggo che l'amministrazione non posizionerà nessun maxi schermo in città in occasione della prima finale promozione serie B del Calcio Padova perché 'la Maratona non consente di posizionare in centro città nessuno schermo'. Propongo al sindaco di trovare una soluzione nei quartieri periferici non coinvolti dalla manifestazione podistica, quando si parla di far rivivere i quartieri queste occasioni consentirebbero di rimettere al centro anche i rioni periferici. Parlano di ristrutturare l'Euganeo ma non riescono nemmeno a posizionare un maxi schermo. #MaxiSchermoSubito