Mediterranea e i 49 migranti salvati in mare: sulla nave c'è anche Luca Casarini

49 vite

Luca Casarini è sulle prime pagine di tutti i giornali proprio per questo motivo, la nave su cui è imbarcato, la Mare Jonio, ha raccolto in mare 49 persone che stavano andando alla deriva, salvandole. La nave, battente bandiera italiana, si sta dirigendo proprio verso il porto di Lampedusa con le 49 persone che ha recuperato in mare. Se qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto Luca Casarini, ex leader dei centri sociali del nord est, la risposta è facile, è nel Mediterraneo che cerca di salvare vite.

Mediterranea

Casarini è tra i tanti che hanno dato vita al progetto Mediterranea, un percorso che ha messo insieme associazioni e realtà di vario tipo, a sostegno dell’acquisto di una nave, la Mare Ionio, con la quale pattugliare il Mediterraneo in cerca di persone da salvare.

Lampedusa

La nave al momento è al largo di Lampedusa: «La Guardia di Finanza - racconta Casarini a rainwes 24 - ha dapprima chiesto che rimanessimo al largo delle coste di Lampedusa, ma le condizioni del mare lo impedivano per cui si sono avvicinati. Poi la Guardia di Finanza è entrata nella Mare Jonio per fare delle ispezioni. Non è stato dato ancora il consenso allo sbarco».