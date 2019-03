Mediterranea, presidi in tutta Italia. A Padova lanciato appuntamento per le ore 18

Dopo il salvataggio, la mobilitazione. La rete Mediterranea ha indetto per la giornata di mercoledì 20 marzo un presidio nelle principali città italiane: Roma Bologna Genova Treviso e anche Padova. A Venezia il comitato del posto ha invece indetto una assemblea.

Crowdfunding

Mediterranea è un progetto che si finanzia grazie a donazioni di associazioni e semplici cittadini. E’ invece stata Banca Etica a concedere il finanziamento che è servito per acquistare le due imbarcazioni con cui da un anno si muovono nel Mediterraneo.

Presidio

La mobilitazione di oggi fa seguito al sequestro della Mare Jonio avvenuto dopo lo sbarco di 49 persone che l’equipaggio della nave ha raccolto in mare e portato in salvo a Lampedusa. L’appuntamento è per le ore 18 di mercoledì 20 marzo in piazza Antenore, di fronte alla Prefettura.