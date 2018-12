Messaggero di Sant'Antonio, continua il presidio dei lavoratori. Il direttore, Frate Zamengo: «La redazione chiuderà»

“La nostra non è una chiusura totale, siamo pronti al dialogo con i giornalisti, ma la redazione chiuderà”. Con queste parole frate Giancarlo Zamengo, direttore generale del Messaggero di Sant’Antonio, ha comunicato ai lavoratori la decisione.

Licenziamenti

Nella giornata di giovedì 6 dicembre, infatti, si è venuti a conoscenza dell'intenzione quindi anche di licenziare gli otto giornalisti del mensile della Basilica, per poi continuare le pubblicazioni, ma senza il loro apporto. I lavoratori hanno così scelto la strada del presidio permanente, continuando a stare all’interno della redazione.

«Questa è casa nostra – dichiarano di fronte ad altri giornalisti - siamo stati trattati in modo inumano. Il paradosso è che a farlo sono stati dei frati». Anche Monica Andolfatto, del sindacato veneto dei giornalisti ha usato parole molto forti: «Un atto crudele. Di questo si è trattato. A poche settimane dal Natale, come si fa a comunicare in maniera così fredda che si è perso il lavoro da un giorno all'altro. C'è chi non ha neppure avuto il coraggio di dirlo alle famiglie, anche perchè non c'è stato neppure il tempo di capire cosa è successo. E' stato tutto rapido, troppo rapido».

Oggi è arrivato alla sede, che si trova in via dell’Orto Botanico, anche il presidente dell’FNSI, Giuseppe Giulietti. Si è fermato alcune ore in sede e ha parlato con l'intera redazione e poi si è rivolto ai giornalisti annunciando la battaglia contro la decisione dei frati: «Un giornale senza giornalisti non si può fare – ha detto – porteremo le istanze dei colleghi del Messaggero anche in Vaticano se dovesse servire. L’atteggiamento dei frati di Padova è in netto contrasto con le parole di rispetto e merito rivolte da Papa Francesco ai giornalisti italiani».