Micalizzi: «Lato est della tangenziale, il 10 chiusi tutti i cantieri. Già aperta una carreggiata nuovo ponte via Vigonovese»

Ponte via Vigonovese, aperta una corsia di marcia sulla nuova struttura. Ci si può quindi già servire del ponte appena realizzato. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi. «In queste ore un cantiere in cui si è lavorato per tutta l’estate, si sta per chiudere. Devo ringraziare i padovani per la pazienza che hanno dimostrato ma questo è un lavoro che andava fatto, soprattuto per questioni di sicurezza».

L'assessore ha evidenziato anche come i tempi dei lavori siano stati rispettati, da partre del comune: «Entro il 10 chiudiamo quello del nuovo ponte e tutti i cantieri del comune di Padova, nel lato est della tangenziale, e liberiamo definitivamente la strada dai lavori di nostra pertinenza». Viste le polemiche dei giorni scorsi, verrebbe da dire che ogni riferimento a Veneto Strade è puramente casuale.