Micalizzi: "Da lunedì 23 partono lavori in viale Codalunga. Manto stradale e segnaletica, tutto nuovo"

L'assessore Andrea Micalizzi ha annunciato che da lunedì 23 aprile cominceranno i lavori di sistemazione di viale Codalunga: "Un intervento che va fatto, così abbiamo deciso di concentrarlo in questo periodo dove il traffico dovrebbe essere inferiore visto la coincidenza del ponte festivo".

Viale Codalunga

"Va considerato - ha spiegato Micalizzi - che anche i lavori che sono stati fatti hanno danneggiato la strada, che si è anche in certi punti abbassata. Per questo bisogna fare un lavoro di qualità. E' una operazione necessaria, che consentirà al flusso di traffico che in quella strada è importante, di scorrere meglio, una volta terminati i lavori. Per questo abbiamo deciso di intervenire anche sulla segnaletica a terra, perché senza ci sono intasamenti che siamo assolutamente sicuri, finiti i lavori, si verificheranno molto meno. Nelle rotonde, l'assenza di segnaletica complica spesso le cose, per questo non abbiamo pensato di intervenire solo sul manto stradale".