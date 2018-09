Sicurezza, Micalizzi critica la Lega: "A Roma taglia fondi per video sorveglianza, qui reclama sicurezza"

Continua a tenere banco, il bando periferie, in particolare rispetto all'intenzione, anzi al progetto, per l'installazione di nuove telecamere per aumentare il sistema di videosorvegianza.

Lega

Questa volta è l’assessore Micalizzi a rilanciare preoccupato un richiamo alla chiarezza, soprattutto nei confronti della Lega. In sostanza l’assessore sostiene che se da una parte c’è un continuo richiamo alla sicurezza da parte dell’opposizione, dall’altra vengono tagliati i fondi dalla stesso governo che ha a capo proprio la Lega.

Social

Con un post su Fb ha richiamato ancora una volta al rischio di perdere il contributo che serve per chiudere questa partita. Che lo abbia fatto utilizzando i social può sembrare curioso visto il richiamo di Giordani rispetto all’uso, ma vale solo in caso di “fuoco amico”. Ma lo sa anche il sindaco, senza social, nel 2018, come si fa?