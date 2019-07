Micalizzi: «Lunedì 29 apriamo nuovo tratto dell'Arco di Giano, si va verso il completamento dell'opera»

L’assessore Andrea Micalizzi ha annunciato che lunedì prossimo, 29 luglio, sarà aperto il nuovo tratto del cavalcavia Maroncelli, un altro tratto dell’Arco di Giano che si avvia verso il completamento. L'assessore ha spiegato come questa opera porterà beneficio a tutto il traffico della zona, cone alleggerire il carico di passaggio di auto in via Venezia.

L'assessore è poi tornato sul cantiere di via Vigonovese, dove la ditta che ha in appalto i lavori sta addirittura anticipando i tempi concordati. A settembre, una volta "montate" le varie parti del nuovo ponte, la viabilità tornerà alla normalità.

