Micalizzi: "Va risolto il traffico nella zona nord. Voglio parlarne con i comuni interessati"

“Siamo in fase di interesse, non siamo in fase progettuale. Credo molto che se mettessimo insieme gli interessi di Cadoneghe e Vigodarzere insieme a quelli di Padova, possiamo lavorare per un progetto. Io per questo vorrei impegnarmi, per trovare una soluzione definitiva, risolutiva, per i problemi di traffico, di inquinamento e di intasamento della zona nord, anche di accesso, di Padova. Mettere insieme gli interessi di tutti i comuni e lavorare in questo senso. A chi gli fa notare che è una soluzione a lungo termine, lui risponde: “Per un’opera così ci vogliamo cinque anni. Ma dovremo pur cominciare a pensarci oppure no?”. Risponde con una domanda l’assessore Andrea Micalizzi. L’argomento non è neppure tanto nuovo, trattasi di incolonnamenti e di traffico intasato nelle ore di punte, parliamo di centri e quindi di abitanti che subiscono questi che chiamar disagi appare fuori luogo. Nuova potrebbe essere la soluzione. Sì, ma quanto costerebbe? “Circa 40 milioni”.

La soluzione

Quella che suggerisce come soluzione, l’assessore Micalizzi, è questa: “Una strada che collega la sr 308, attraversa la zona industriale di Cadoneghe, costeggia la ferrovia e attraverso la realizzazione di un ponte sul Brenta, si collega alla tangenziale nord.Solo cosi si potrà liberare dal traffico via Pontevigodarzere e il rondò sotto la tangenziale nord tra le vie Reni e Plebiscito, oggi congestionati da oltre 15.000 auto che ogni giorno dall’alta padovana arrivano a Padova. Non solo, anche la viabilità di Cadoneghe e Vigodarzere ne trarrebbe grandissimo beneficio. Questa è l’unica soluzione che risolve davvero i problemi di Pontevigodarzere. Le ipotesi formulate in passato si sono rivelate insufficienti: il punto è eliminare l’attraversamento da strade che attraversano il quartiere e portarle su nuove strade di scorrimento”.

L'occasione

Se ha l’idea per la soluzione, deve aver individuato anche l’opportunità per voler spingere per aprire questo nuovo fronte sul terreno della mobilità extra urbana. “In sede di valutazione di impatto ambientale – spiega l’assessore - il progetto di collegamento con la Tangenziale di Limena lungo l’asse del Terraglione fino alla SR308 è stata dichiarata non fattibile in quanto il previsto ponte sul Brenta in località Tavello ricade in area non idonea perché vincolata. E' l’occasione per proporre alla Regione questa importante alternativa che può essere un’opportunità storica per la viabilità Pontevigodarzere, ma anche un’ottima soluzione per Cadoneghe e Vigodarzere. Anche in considerazione della futura realizzazione dell’ospedale a Padova Est, la nuova strada libererebbe dal traffico la sr 308 e quindi diminuirebbe la pressione sulla viabilità di Padova est.



Un tracciato di 2,5 km

I numeri: detto del costo stimato, 40 milioni, vediamo quali sarebbero i punti cruciali dove intervenire. E i costi: ponte sul brenta (stima 8 milioni), ponte sul Muson, ponte sulla ferrovia, sottopasso sulla A4, svincoli…

“Gli espropri – risponde a domanda diretta l’assessore - sarebbero pochi e il tracciato che abbiamo individuato, che ovviamente deve essere condiviso anche con i comuni interessati, non incontra abitazioni”. Si parla di un tracciato della lunghezza di circa 2,5 km.

Da soli, però, non si può fare: "Occorre individuare soluzioni condivise per risolvere questo enorme e annoso problema che pesa sui cittadini di Pontevigodarzere e Arcella e che coinvolge centinaia di automobilisti che ogni giorno si trovano in coda negli orari di punta per percorrere pochi chilometri. E' mia intenzione coinvolgere i Comuni di Vigodarzere e Cadoneghe, che incontrerò presto, per essere promotori con il Comune di Padova, di una proposta da condividere con la Regione. Dobbiamo fare squadra e catturare l’interesse della Regione per una soluzione che può risolvere i problemi di viabilità di un quartiere importante di Padova e di tanti territori dell’alta padovana; una misura efficace per contrastare l’inquinamento di zone soffocate dagli scarichi di migliaia di auto che ogni giorno intasano le nostre strade”.