Micalizzi replica a Bitonci: "Sull’Arco di Giano dice cose non vere. Come sulla fantomatica laurea"

Nell’intervista rilasciataci dal neo parlamentare ed ex sindaco Massimo Bitonci duri attacchi a Giordani sulla vertenza ospedale, che l'ex sindaco vede decisamente a rischio. A questo si aggiunge la critica a viso aperto all'assessore Andrea Micalizzi che abbiamo sentito poche ore dopo.

Fantascienza

Se il vice sindaco, Arturo Lorenzoni, questa volta non tirato in causa direttamente, ha glissato con un “è solo fantascienza. Sembrano racconti fantasy le sue dichiarazioni”, l’assessore Micalizzi, che altre volte aveva preferito non rispondere alle critiche dell’ex primo cittadino, questa volta ha scelto di replicare: “Ecco l’ennesima boutade del Consigliere Bitonci – dice Micalizzi - che nonostante la promozione in Parlamento, evidentemente è ancora accecato dalla rabbia per essere stato sfiduciato come Sindaco e bocciato dai padovani alle ultime Elezioni Amministrative. Non capisco il livore nei miei confronti, solo perché mi limito a svolgere con impegno il mio compito: l’Assessore ai lavori pubblici”.

L'arco di Giano

Bitonci è entrato nel merito del cantiere che si aprirà a giugno, dell’Arco di Giano: “Sull’Arco di Giano, dice cose non vere. Ribadisco con soddisfazione che abbiamo fatto il possibile per far partire un’opera importante attesa da 20 anni (forse sperava che l’avremmo tenuta ferma?), per questo ho comunicato alla cittadinanza l'inizio dei lavori e penso che tutti coloro che hanno a cuore Padova possano compiacersi di questo importante risultato. Il merito che ha avuto l’Amministrazione di cui faccio parte è stato di acquisire le aree a gennaio 2018, requisito indispensabile per la realizzazione dell’opera stessa”.

La modifica non all'arco

Quindi perché la critiche, chiediamo all’assessore: “Forse la rabbia lo porta a fare un po’ di confusione, o forse gli è stato riferito male da qualcuno, visto che ultimamente il Consigliere Bitonci non si presenta più in Consiglio”. Qui la prima stoccata, cui segue immediata la seconda: “Il progetto che voglio modificare, non è l’Arco di Giano che va bene così com’è, bensì la proposta di nuova viabilità su via Friburgo e Cavalcavia San Marco. Ideata da Bitonci ed approvata dalla sua Giunta nel 2015 in fase preliminare e nel 2016 con il progetto definitivo. Questo progetto, di fatto, bloccherebbe il quartiere di San Lazzaro, ma questa è un’altra cosa e siamo dall’altra parte rispetto all’Arco di Giano”. L’ultima stoccata: “Quindi stia sereno, nessuna modifica all’Arco di Giano, ma ho annunciato delle soluzioni in aggiunta al progetto che stiamo studiando proprio per correggere gli errori della precedente Amministrazione”.

La fantomatica laurea americana ed i compiti

Bitonci ha raccontato di una vicenda legata ad una fantomatica laure ottenuta negli Usa e di cui poi non si è saputo più nulla: “Vorrei infine rassicurare il Consigliere Bitonci sulla mia fantomatica laurea: non mi sono mai recato negli Stati Uniti e di conseguenza, non vedo perché dovrei dichiarare di essermi laureato lì. Mi accusa anche di aver copiato i compiti a scuola… beh siamo al ridicolo ma, ebbene sì, lo confesso: qualche volta a scuola ho copiato anch'io.