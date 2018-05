Migliora l'illuminazione nelle vie Cairoli e Bixio. Lorenzoni: "Un altro passo per migliorare la sicurezza"

Il vice sindaco Arturo Lorenzoni ha sottolineato l'importanza dell'intervento di AcegasApsAmga che ha provveduto a sistemare l'illuminazione nella zona di via Cairoli e via Bixio.

Lorenzoni su miglioramento illuminazione

«Un intervento importante per migliorare la sicurezza in una zona che vede la presenza di microcriminalità - spiega il vicesindaco Arturo Lorenzoni - Ringrazio AcegasApsAmga per aver portato a termine il lavoro in tempi brevi. Un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine che stanno operando nella zona con forte presenza e attenzione mirata. Migliorare l’illuminazione è un elemento importante per la sicurezza e ci siamo impegnati per farlo in tempi brevi. Siamo molto attenti alle esigenze dei cittadini che abitano in zone critiche sotto questo punto di vista e con i residenti teniamo sempre aperto il dialogo per trovare soluzioni efficaci. Pensiamo ad altri interventi per migliorare il contesto di via Cairoli e via Bixio, come il passaggio di una pista ciclabile, e lavoreremo anche in altri luoghi della città che vivono situazioni simili».