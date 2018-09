Miglioramenti per le infrastrutture dei parchi cittadini: stanziati 100 mila euro

La giunta ha approvato il progetto di 100 mila euro per interventi di miglioramenti delle infrastrutture nei parchi cittadini. Si tratta in particolare di interventi per migliorare la struttura ricettiva del Parco Morandi all’Arcella. Verrà infatti riorganizzato l’intero edificio, con lo spostamento dei servizi igienici, che saranno accessibili anche a persone con ridotte capacità motorie, e la creazione di una sala polivalente, oltre a tutti gli adeguamenti normativi e di impiantistica. La stessa delibera prevede interventi di manutenzione straordinaria, in particolare delle passerelle pedonali, al Parco delle Farfalle a Mortise.

Le parole dell'ass. Gallani

«Stiamo lavorando perchè i parchi siano non solo belli e accoglienti - spiega l’assessora al Verde, Chiara Gallani - ma anche perchè possano ospitare eventi e attività di tutti i tipi. Sempre più spesso, soprattutto nei quartieri, cittadini e associazioni mettono assieme idee ed energie per far vivere i parchi (ne abbiamo avuto un bellissimo esempio pochi giorni fa al parco Piacentino). Come amministrazione vogliamo valorizzare queste iniziative migliorando anche le infrastrutture presenti nei parchi. Questi sono i primi interventi previsti, abbiamo già in programma analoghi progetti per il Parco Milcovich, sempre all’Arcella, e per il Giardino della Luna a Brusegana».