"Guardati le spalle brutta t***a": minacce a Eleonora Mosco dopo il post su Fabri Fibra

"Guardati le spalle brutta t***a". E ancora: "Muori di cancro c******a". Nonché "Ammazzati": incredibile escalation di odio sui social per Eleonora Mosco, consigliere comunale.

Le offese

La sua colpa? Aver criticato la scelta di Fabri Fibra quale artista selezionato per la festa di Capodanno in Prato della Valle. Lo ha fatto tramite un post su Instagram, affermando: «Ospitare in una piazza un “cantante” accusato di vilipendio alla religione, condannato per diffamazione, per avere aggredito uno spettatore durante un concerto, che ha inneggiato ai ragazzi di Novi Ligure che hanno ucciso i genitori significa dare un pessimo esempio morale prima che politico ». Un post che ha scatenato l'ira di numerosi fan di Fabri Fibra, che si sono riversati sul suo profilo per inondarla di offese e minacce, tanto da costringerla a denunciare il tutto alla polizia. Una vicenda che dimostra una volta di più come l'utilizzo superficiale dei social network possa portare a conseguenze gravi.