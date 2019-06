MoBike: «Bilancio assolutamente positivo, in un mese abbiamo registrato più di dodicimila persone iscritte»

«Bilancio assolutamente positivo, in un mese abbiamo registrato più di dodicimila persone iscritte, più di trentaseimila noleggi in un mese, con punte anche di ottocento al giorno. Per quanto riguarda gli atti vandalici la percentuale è davvero bassissima. Padova si è dimostrata come una delle città più educate d'Italia». A fare questa dichiarazione è Davide Lazzari, responsabile Business Development di MoBike. L'intenzione ora, dopo questi ottimi risultati, è quella di implementare ancora la flotta delle bici disponibili, passando quindi da seicento a ottocento.

