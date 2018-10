Modifiche al Def, la soddisfazione del sottosegretario Bitonci: "Sblocco agli investimenti per i comuni"

Dopo giorni di mercati instabili, conti e polemiche che hanno travalicato i confini nazionali per arrivare inevitabilmente a Bruxelles, oggi si è suggellato il passaggio sui conti pubblici. Documento al quale ha lavorato anche il sottosegretario Massimo Bitonci, evidentemente soddisfatto.

Comuni

Su un punto si è soffermato più di tutto: “Oggi il Mef - commenta il sottosegretario Bitonci - ha emanato la circolare per lo sblocco degli investimenti per i comuni. Finalmente dopo 5 anni di centrosinistra in cui nulla è stato fatto per i comuni questo governo è riuscito a dare risposte concrete ai territori liberando gli avanzi di amministrazione che finalmente rimarranno nella disponibilità dell’ente che lo realizza. Stop quindi alla mannaia del prelievo forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio. In manovra di bilancio, poi, è previsto anche un altro pacchetto per gli Enti Locali con ulteriori semplificazioni e sblocchi per comuni virtuosi”.