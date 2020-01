Monopattini equiparati alle bici: Lorenzoni ora apre all’idea di un servizio di sharing

Prima navigavano in una sorta di limbo, senza sapere cosa era consentito e cosa invece era vietato. Ora, però, sono stati “legalizzati”: la Legge di Bilancio ha colmato il buco normativo relativo ai monopattini elettrici, equiparandoli alle biciclette.

Una notizia che interessa anche Padova e il suo vicesindaco, Arturo Lorenzoni, il quale dopo bike e car aveva aperto la porta allo “scooter sharing” escludendo la possibilità di allargare il parco mezzi anche ai monopattini, ma con una postilla: «Solo perché non sono ancora regolamentati dal Codice della Strada». Adesso, però, sono usciti dalla “terra di mezzo”, tanto che a precisa domanda Lorenzoni risponde: «Ripensare all'ipotesi di un servizio di sharing di monopattini elettrici? Ora che sono equiparati alle biciclette sì, siamo più che disponibili a vagliare ogni proposta. Magari non saranno totalmente a flusso libero come le Mobike, possiamo eventualmente pensare a dei “totem” dove lasciare i monopattini».