Montegrotto cerca tre volontari per il Servizio Civile regionale. Incontro informativo in biblioteca

Il Comune di Montegrotto Terme ha aderito al bando di selezione per il Servizio Civile Regionale. Sono tre i volontari richiesti dal Comune: uno farà parte del progetto "Energie Culturali per il Veneto"; mentre gli altri due prenderanno parte al progetto "Veneto, generazioni in transito".

Bando

Il bando è aperto a tutti i giovani residenti in Veneto di età compresa fra i 18 e i 28 anni. I volontari presteranno servizio per 30 ore settimanali e riceveranno un'indennità di 15 euro al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo.

Le selezioni sono aperte fino alle 14 di lunedì 17 settembre.

Giovani

Per tutti i giovani interessati a partecipare ai bandi di selezione del Servizio Civile Nazionale (SCN) e al Servizio Volontario Europeo (SVE) ci sarà un incontro informativo martedì 4 settembre alle 18 nella biblioteca civica di Montegrotto Terme. Entrambe i bandi scadranno il 30 settembre.

Durante l'incontro sarà possibile ascoltare anche le testimonianze di chi ha già partecipato ai progetti e compilare la documentazione per presentare la domanda di partecipazione.