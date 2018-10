Bici abbandonate: pulizia del piazzale della Stazione di Montegrotto Terme

Bici abbandonate, arrugginite, con le gomme sgonfie, senza ruote, selle e manubri: mercoledì 17 ottobre, la polizia locale di Montegrotto Terme ripulirà il piazzale antistante la Stazione ferroviaria.

L'avviso

«Avvisiamo la cittadinanza con qualche giorno di anticipo - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - in modo che chi ha lasciato un mezzo in condizioni discutibili legato alle rastrelliere o nel piazzale è meglio che lo recuperi prima di mercoledì, altrimenti potrebbe vederselo rimosso e avviato alla rottamazione». La rimozione delle bici abbandonate è stata disposta locale con un’ordinanza: l’obiettivo è che nel piazzale si possa camminare senza intralci, garantire la sicurezza dei pedoni, preservare il decoro urbano, e che le rastrelliere siano a disposizione di chi ne ha bisogno per lasciare la bicicletta, non utilizzate come discarica di bici abbandonate.

Anche motorini

Saranno gli agenti della polizia locale «a insindacabile giudizio personale» così come previsto dal Codice della strada a valutare quali biciclette o motorini non più idonei alla circolazione perché privi di parti essenziali all’uso siano da rottamare.